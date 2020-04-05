نجمتان فقط تتذكران هيثم أحمد زكي في يوم ميلاده

متابعة بتجـــــــــرد: رغم مرور شهور قليلة على رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، إلا أن نجمتين فقط حرصتا على إحياء ذكرى ميلاده.

الأولى هي ناهد السباعي، والتي نشرت صورة لهيثم من خلال حسابها على “إنستغرام” وعلقت عليها: “كل سنة وأنت طيب وفى الجنة متهنى وسعيد مع كل حبايبك …. النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد ذكى، اللهمّ اّنسه فى وحدته وفى وحشته وفى غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له فى قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة”.

وأما الفنانة الثانية فهي آيتن عامر، ونشرت صورته أيضاً عبر “إنستغرام”، وعلقت: “عيد ميلاد هيثم أبو قلب أبيض النهاردة، محدش عايز يدعيله دعوة حلوة؟، الله يرحمك ويغفرلك و ينور قبرك يا هيثم”.

وكان هيثم أحمد زكي قد توفي منذ شهور بعد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.