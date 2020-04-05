أمل رزق في الحجر المنزلي: بطبخ وبزرع وبعمل حاجات كتير! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

وجهت الفنانة المصرية أمل رزق، رسالة إلى الجمهور العربي، بشأن الأزمة التي يشهدها العالم حاليا، والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا؛ إذ قالت أمل في مقطع فيديو خصت به موقع "فوشيا": "أدعم حملة فوشيا للبقاء في المنزل، بسبب أزمة فيروس كورونا، خليكم في البيت".

وعن تفادي انتشار الفيروس، أضافت: "الموضوع كله في إننا نتقي ربنا، في أولادنا ونفسنا وفي اللي حوالينا، وبلدنا، واللي مش في بيوتنا برده خايفين علينا، وعندهم أولاد يخافوا عليهم، علشان كده لازم نفضل في البيت".

وكشفت رزق، عن كيفية قضاء وقتها في الحجر المنزلي، قائلة: "بطبخ وبزرع وبحب أولادي، بعمل حاجات كتير".

وأشارت إلى أن الاهتمام بالزرع ورشه بالمياه من الأشياء المحببة لديها، موجهة نصيحة للآخرين بزرع الأشجار؛ لأنها تعطي مظهرا جماليا حول المنزل

يذكر أن أمل رزق أثارت ضجة مؤخرا، بعدما سخرت من تصريحات والدة الفنان المصري محمد الشرنوبي بعد خطوبة الأخير من راندا رياض مديرة أعمال أنغام، وقالت: "معرفش مين الناس دي".

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وأضافت أمل رزق في لقاء خاص لـ"فوشيا"، خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ 16 أنها أغلقت ملف الحديث في هذا الأمر تماما.

وأوضحت أنها لم تر منشور والدة محمد الشرنوبي مستهزئة بما كتبته بالقول: "أنا الناس تتابعني ما أتابعش حد".

وكانت تسببت تصريحات أمل رزق، عن المطرب الشاب محمد الشرنوبي الذي كان مرتبطا بابنتها "لمى" في رد والدة الشرنوبي عليها عبر حسابها الشخصي.

وقالت والدة محمد الشرنوبي في رسالة نارية لأمل رزق عبر فيس بوك: "بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جه قدامي بالصدفة، إنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد 4 سنين من فسخ قراءة الفاتحة؟".

وأضافت: "على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي، وعلى فكرة إحنا ناس متربية جدا".

وأردفت: "كنت ممكن أرد صح عليكي وأقولك مين اللي مش بيقدر بيوت الناس المحترمة ومين اللي ساب مين، بس أنا أكبر بكتير من إني أرد على كلام ملوش معنى والردود اللي على البوست كانت كفيلة ترد عليكي".