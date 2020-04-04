لهذا السبب.. إليسا تعلن تأجيل طرح ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:



أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن تأجيل طرح ألبومها الجديد، بسبب الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان والعالم أجمع، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد



وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: " صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلص التنفيذ بمراحله النهائية، بس هالموضوع ما رح يبعّدني عنكن كتير. بوعدكن إنو قريبا... هنغني كمان وكمان".



وانتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي.