تراند اليوم : هل يكون "فالنتينو" العمل الأخير؟.. حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام

انتشرت الساعات القليلة الماضية شائعة اعتزال الفنان المصري عادل امام الدراما التليفزيونية على ان يكون مسلسله "فالنتينو" هو العمل الاخير له.

وحسب صحيفة صدي البلد المصرية، كشفت مصادر مقربة من الزعيم، أن ما يتردد غير صحيح وان عادل امام لن يعتزل التمثيل.

وأضافت الصحيفة، أن قرار اعتزال عادل إمام هو وحده الذى يقرره متمنين له الصحة ودوام العافية وامتاع جمهوره بالعديد من الاعمال الفنية سواء فى السينما او التيفزيون.

وانتهى منذ فترة قصيرة الفنان عادل امام من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" الذى يشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتأليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.