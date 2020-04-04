شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب ثنائى القطب.. سيلينا جوميز تفاجئ جمهورها بمرض جديد تعانى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت المطربة الأمريكية سيلينا جوميز جمهورها، خلال الساعات الماضية، بإصابتها مؤخرًا بمرض نفسى هو "الاضطراب ثنائي القطب"، وقالت المغنية التي تبلغ من العمر 27 عامًا إنها ورغم الصدمة الكبيرة التي انتابتها فور معرفة المرض الذى تم تشخيصه من قبل الأطباء إلا أنه حالياً تتعايش معه وتتلقى العلاج لتخرج من أزمتها، مؤكدة أن أى أزمة لها آثار إيجابية على أى فرد، حيث يكتشف جوانب جديدة في حياته وشخصيته.

وقد أكدت سيلينا جوميز أنها علمت بمرضها المفاجئ أثناء زيارتها إلى مستشفى ماكلين، والذى يعتبر بمثابة مركز أبحاث الطب النفسي وعلم الأعصاب في ماساتشوستس وواحد من أفضل المستشفيات العقلية في العالم، وبالتالي علمت أن هذا المرض هو سبب اكتئابها خلال الفترة الأخيرة، وبالتالى تخضع لجلسات علاج حالياً للمرور من تلك المرحلة.

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على جانب آخر، وفى ظل انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم، تخلص البعض من حيواناتهم الأليفة خوفا من نقلها للفيروس القاتل، وهو عكس ما اتبعه الكثير من نجوم العالم الذين اختاروا هذا التوقيت لتبنى ورعاية الكلاب، حيث تأتى فى المقدمة النجمة العالمية سيلينا جوميز البالغة من العمر 27 عاما، والتى فاجأت مرتادى صفحتها الشخصية على إنستجرام بنشر صورة تجمعها بكلبتها الجديدة التى أسمتها "ديزى".

كذلك النجمة العالمية مايلي سايروس ذات الـ27 عاما، والتى اقتنت مؤخرا كلبا جديدا هى وصديقها النجم كودي سيمبسون الذي تربطهما قصة حب قوية بمجرد انفصالها عن زوجها السابق نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث، حيث تعرف مايلي أنها عاشقة للحيوانات وتهتم بهم، حيث تمتلك الكثير من الحيوانات وتسعي دائما للاهتمام بها وتدليلها.