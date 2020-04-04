Apr 04, 2020 احتفل الملحن مصطفى جاد بعيد زواجه الثالث من الفنانة كارمن سليمان. ونشر “جاد” مجموعة صور تجمعه مع زوجته، وكتب: “(٤-٤-٢٠١٧ – ٤-٤-٢٠٢٠ )كل لحظة وانت طيبة وسعيدة وناجحة يا أغلى الغاليين .. عيد زواج سعيد يا كوكتيHappy 3rd Anniversary”. نشسر ان كارمن ومصطفى رُزقا بطفل أطلقا عليه اسم زين. نذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كليب “بصاتك” الأغنية ايقاعية رومانسية، كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز. والكليب من إخراج أمير الرواني. وكان لافتاً ظهور زوج كارمن الملحن مصطفى جاد في الكليب بعدة مقتطفات طريفة.







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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى جاد لـ كارمن سليمان في عيد زواجهما: يا أغلى الغاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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