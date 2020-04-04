الداخلية الكويتية تتحرك ضد نادية المراغي وصديقتها بسبب الوافدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن محاسبة كل من الإعلامية الكويتية نادية المراغي وصديقتها، بسبب إهانتهما لبعض الوافدين أثناء زيارتهما لإحدى المدارس التي خصصت لترحيلهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تحول إلى وباء عالمي بسبب سرعة انتشاره بين دول العالم.

وقالت الوزارة:"بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن سيدتين يتلفظن بألفاظ غير لائقة تجاه أحد الجاليات في إحدى مراكز الإيواء، تم رصد الفيديو من قبل الأجهزة المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن".

وتعود الواقعة لمقطع فيديو تم تناقله بين المتابعين عبر السوشال ميديا، أثار عاصفة من الجدل والانتقادات؛ إذ ظهرت فيه الإعلامية الكويتية نادية المراغي وهي تصف غرف بعض الوافدين بعبارات مسيئة وذلك خلال زيارة قامت بها لإحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين بسبب أزمة كورونا.

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وقالت نادية المراغي خلال المقطع إن سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة، هو أنها في جولة مع صديقتها التي تُدعى "سهام" على الوافدين، مبينة: "يقولون لنا لازم نلبس كمامات عشان الغرف شوف فيها"، فردت صديقتها: "معفنة معفنة من رائحتهم"، ثم استكملا الجولة وهما تتفقدان المتواجدين وترددان: "لازم نلبس كمامة عشان ريحة غرفهم معفنة".

وأصبح اسم نادية المراغي حديث المغردين؛ إذ أشعلت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون ما وجهته في حديثها للوافدين إهانة وعنصرية غير مقبولة، في ظل تلفظها بعبارات مسيئة بحقهم، وقوبل مقطع الفيديو بعدة انتقادات غاضبة تجاه الإعلامية، التي استكملت ما أوردته مواطنتها الفنانة حياة الفهد قبل يومين من تصريحات هجومية تجاه الوافدين أيضا.

وكانت حياة الفهد، تحدثت في أحد البرامج التلفزيونية، وهي غاضبة، وبصوت مرتفع مطالبة بإخراج المصابين بكورونا من غير الكويتيين خارج الكويت، قائلة: "حنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم .. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا".