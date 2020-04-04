لهذا السبب.. ماجي بو غصن تطالب بمحاكمة بعض التجار اللبنانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بمحاكمة بعض التجار اللبنانيين، بعد أن تاجروا ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية للشعب اللبناني، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد.
وكتبت "بوغصن" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " ابشع المجرمين يلي عّم يتاجروا بأرواح وصحة الناس ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بعزّ أزمة المرض والموت.".
أضافت ماجي: "إلى جهنم وبئس المصير يا وحوش. لازم تتحاكموا علناً ونحنا نتفرج، هيك هيك قاعدين عنا وقت، وحسابكن بكل الأحوال جاي".
يذكر أن الوزير اللبناني السابق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أصدر بيانًا الأربعاء الماضي، قال فيه، إن مخازن معروفة باتت تبيع بضائع غذائية مستوردة بأسعار مضاعفة وبصلاحيات منتهية.
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