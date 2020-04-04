صور| مصطفى جاد يحتفل بعيد زواجه الثالث من كارمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل الملحن مصطفى جاد بعيد زواجه الثالث من زوجته المطربة كارمن سليمان، الموافق اليوم 4 أبريل الجاري.
ونشر جاد صورًا تجمعهما من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "4/4/2017، كل لحظة وأنتي طيبة وسعيدة وناجحة يا أغلى الغاليين، عيد جواز سعيد يا كوكتي".
واحتفل الثانئي بحفل زفافهما في أبريل 2017، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وأنجبا طفلهما الأول "زين" 2018.
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