محمد ثروت والفشني يكشفان لـ"الخليج 365" تفاصيل احتفالية ليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد ثروت عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، عن استعداده لتقديم حفل أون لاين، تحت عنوان "مناجاة" في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، بمناسبة ليلة منتصف شعبان، بمشاركة المنشدان وائل الفشني ومصطفى عاطف، والشيخ إيهاب يونس.

الفنان محمد ثروت، تحدث عن التجربة، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "صاحب فكرة المبادرة والمشرف على إعدادها وتنفيذها ،ليس أنا ،ولكن ابني أحمد ثروت، وبعد أن لاقت ترحيبا من الشيخ إيهاب يونس، والمنشدان وائل الفشني، ومصطفى عاطف، اللذان رحبا أيضا بالمشاركة في هذه الاحتفالية.

Advertisements

وأضاف: "لدينا أمل في ظل الظروف الحالية أن نقدم بالابتهال والمدائح والأناشيد الدينية، بعض المساعدة الروحانية "

ومن جهته قال المنشد وائل الفشني: "بدأنا الاستعداد منذ حوالي أسبوع، وبعد ترحيبنا بالفكرة التي عرضها أحمد ثروت، ونقوم حاليا باجراء البروفات قبل أن نستقر على تفاصيل برنامج الاحتفالية، التي بالغالب سيتم بثها عبر موقع يوتيوب، من داخل أحد الاستديوهات"

وكان الفنان محمد ثروت قد أعلن في بيان صحفي عودته للغناء بهذة التجربة الروحانية ،داعين الله أن يستجيب لدعائنا وأن يرفع عنا هذا الهم والبلاء، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، مطالباً من كل من لزم داره ليصلي ويدعو أن يكون معهم بقلبه وأن نتوجه جميعاً بأرواحنا إلى السماء متضرعين أن يرفع الله عنا هذا البلاء العظيم في ليلة النصف من شعبان المباركة"

