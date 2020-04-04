بينهم أمير كرارة.. نجوم الفن يشاركون في تحدي "الصور القديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتيت- بهيرة فودة:



خاض نجوم الفن تحديًا جديدًا خلال فترة الحجر الصحي الذي نعيشه الاَن، كنوع من الترفيه على جمهورهم ومتابعيهم على مواقع التواصل المختلفة، واعتمد التحدى الجديد على نشر هؤلاء النجوم صور من طفولتهم، بينهم أمير كرارة، وريهام سعيد، وكندة علوش، واَخرون. الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم: أمير كرارة



شارك الفنان أمير كرارة جهوره، بصورة له من الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا مين ، رقم كام من اليمين، أهوه تتسلى".

نشوى مصطفى



نشرت الفنانة نشوى، صورتين لها بين الصغر والكبر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا وأنا كان عمري ٣ سنين في الصورة الأولى".



ريا أبي راشد



كما نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قررت اليوم أن أبحث عن صورة من أرشيفي، كل شئ كان ممتع في هذه الصورة".



هند صبري

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ونشرت الفنانة هند صورتها في الطفولة وعلقت عليها قائلة: "تحدي الملل.. لازم نقعد في البيت .. كلنا، كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا فى فرح أوعيد .. ورونا صوركم"، معلنة تحدي كل من منة شلبي وسلمى أبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.



كندة علوش



نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بـموقع "إنستجرام" صورة ، وعلقت عليها تحدي الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة، صورة مع بابا غير مفهومة تمامًا بالنسبة إلى لا من حيث الأزياء ولا الرياكشن الغريب.



ريهام سعيد

كما شاركت الإعلامية ريهام سعيد، بمقطع فيديو لمجموعة من صورها ما بين الماضي والحاضر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير، تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير".



هنا شيحة

فيما نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور القديمة ، التي جمعتها بشقيقاتها، وأسرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " افتقد لحظات بسيطة طبيعية وعادية لنا جميعاً ..، عناق، قبلة، نقرة على الكتف، كل هذا يخيف الناس الآن .. إنه يزيد من الخوف بدلاً من الهدوء .. الأشياء التي أخذناها من المسلمات يتم أخذها بالقوة".