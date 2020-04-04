تراند اليوم : هل قُتل الفنان السوري قصي خولي؟.. رسالة تكشف الحقيقة

تداولت عديد من الشائعات منذ قليل حول مقتل الفنان السورى قصى خولى وذلك أثر تعرضه الى حادث مروع وجاءت الانباء المغلوطة تحت عنوان "مقتل قصى خولى قبل قليل بشكل صادم والحزن يعم المدن السورية".

ولكن حرص قصى خولى على نفى الخبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا خاصية الاستورى قائلا : "العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشكون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشكون بالسوري هي بتجي بمعنى يفضح عرضون كمان اثقل شوي اذا بدكن بالحقيقة".

وقد احتفل قصى خولى منذ ايام قليلة بعيد ميلاده الـ 44 مع نجله الصغير عبر حسابه على انستجرام.