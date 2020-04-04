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كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 06:55 مساءً - أعلنت إبنة الفنان المصري ” محمد فريد ” وتدعى ” ناهد ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة والدتها يوم أمس الجمعة وهي الزوجة الأولى له وكان قد انفصل عنها منذ فترة .
فكتبت في منشور لها قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم .. اللهم ارحمها كما ربتني صغيرا .. اللهم اجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار ” .
وقدم العديد من النجوم العزاء للفنان محمد فريد في وفاة زوجته خاصة بعد إعلانه عن عدم إقامة عزاء لها بسبب الظروف التي تمر بها مصر بعد تفشي فيروس كورونا وأن العزاء سوف يقتصر على مراسم الجنازة فقط ودفنها بمقابر العائلة بـ مدينة 6 أكتوبر .
يذكر أن محمد فريد شارك في العديد من الأدوار الثانوية منها مسلسل ” غريب في المدينة ” ومسلسل ” ليالي الحلمية ” ومسلسل ” محمود المصري ” وفيلم ” إحكي يا شهرزاد ” وفيلم ” الشيطانة التي أحبتني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زوجة فنان مصري شهير .. ويعلن عدم إقامة عزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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