شاهد بصورة الشيك : محمد رمضان يتبرع لصندوق تحيا مصر .. تعرف على المبلغ

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 05:57 مساءً - نشرت جريدة ” اليوم السابع ” المصرية صورة لشيك بإسم الفنان المصري ” محمد رمضان ” موجها إلى صندوق تحيا مصر . والذي جاء بمبلغ 2 مليون جنيه كتبرع منه للصندوق وذلك في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد والعالم أجمع مع انتشار فيروس كورونا المستجد . ويبدو أن تبرع محمد رمضان لصندوق تحيا مصر جاء بعد أن تم الإعلان أن العائدين من الخارج سيتكفل بهم الصندوق خلال فترة الحجر الصحى التي تصل ل 15 يوم .

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