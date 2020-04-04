محتفيًا بإبداعه.. العالمي فرناندو أرابال يمنح هشام بولس لقب “قائد الجيش الفينيقيّ”

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الملحّن اللبناني الدكتور هشام بولس عن استعداده لطباعة أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها من قسم “الفنون المسرحية” في جامعة الروح القدس – الكسليك، مرفقة بترجمة لمسرحيتيّ؛ “الاحتفاليّة الكبرى” و “المهندس وإمبراطور أشور” إلى اللّغة العربيّة للكاتب العالمي فرناندو أرابال.

أرابال من جهته أعلن عن ذلك من خلال صفحاته الرسمية عبر موقعي “تويتر” و”إنستجرام” مانحًا “بولس” لقب “قائد الجيش الفينيقيّ”.

في تعليقه على الأمر أعاد هشام بولس نشر تغريدة “أرابال” عبر صفحته في موقعي “تويتر” و “إنستجرام” وأرفقها بتعليق جاء فيه:

“عندما يُعَلِّق الله الزّمن، يكون قد أعطاك أعظم فرصة للعمل والتقدّم. عندما تسمح الظّروف، سوف أُصدر أُطروحتي مرفقة بترجمتي لمسرحيتيّ؛ “الاحتفاليّة الكبرى” و “المهندس وإمبراطور أشور” للكاتب الكبير فرناندو أرابال الذي شرّفني بلقب “قائد الجيش الفينيقيّ”.

مرّة جديدة يغرّد هشام بولس بإبداعاته خارج السرب ليكون بذلك أوّل ملحن عربي يحصل على الحقوق لترجمة أشهر أعمال الكاتب العالمي من أصل أسباني فرناندو أرابال إلى اللغة العربية وذلك بعد أن اختار هذا الأخير في 23 آذار/مارس من عام 2018 تصميماً يحمل توقيع هشام بولس ليكون غلافًا لمسرحيته الأخيرة “سارة وفيكتور”.