علي كريم: الحجر المنزلي سجن.. وسوريا غير قادرة على مواجهة كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شبّه الفنان السوري علي كريم، الحجر الصحي بأنّه "سجن وأسر حقيقي" للكرة الأرضيّة بأكملها وهو وضع بعيد عن الخيال البشري وغير إنساني على الإطلاق بسبب ما يمرّ به العالم من وحدة في انتشار جائحة كورونا.

وأكد كريم في تصريح خاص لموقع "فوشيا" أنّه على الرغم من ذلك الأسر، فهو يشجع على إصدار قرار بالحجر الإلزامي الكلّي ومنع التجول بشكل كامل في سوريا، وفي أي بلد تعاني من وجود حالات إصابة لحماية مواطنيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد ومحاصرته وإنهاء خطورة تفشي الوباء.

وكشف بأنّه يحاول استثمار وقته حاليا من خلال كتابة سيناريو مسلسل جديد، وهو يحب أن يهتم بالعصافير. موضحا أن منزله واحد من البيوت الشاميّة الدافئة التي يوجد فيها فسحة صغيرة وهو يستمتع بالجلوس فيها بشكل كبير خلال أوقات اليوم.

وأوضح أنه لايستخدم مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من عدم إيمانه بها، وليس لديه أي حساب على إنستغرام أو فيسبوك ويستخدم الإنترنت فقط للتواصل مع الأهل والأصدقاء المقربين.

وقال إن سوريا عانت من ويلات الحرب تسع سنين عجاف وغير قادرة على مواجهة حرب جديدة مع فيروس كورونا وأن الجانب الصحي يحتاج إلى تضافر كل الجهود وخاصة التعاون المجتمعي من قبل المواطنين، مطالبا كل إنسان أن ينطلق من نفسه ووعيه، ويكون مدركا لأهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والبقاء بالمنزل وعدم مغادرته إلا للضرورة القصوى وأن يكون الإنسان على قدرٍ عالٍ من المسؤوليّة تجاه نفسه وعائلّته ومجتمعه ثم أكمل قائلا: "الله يقول اعقل وتوكل.. الحياة توقفت وهذه مصيبة كبيرة، شيء مرعب، شيء مخيف ولا يطاق".

غياب عن دراما 2020

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وحول ما يتعلّق بأعماله الدراميّة في الموسم الدرامي المقبل وإن كانت قد تأثرت بالتدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قال الفنان السوري إنّه لن يدخل السباق الرمضاني للعام الجاري بسبب الجائحة التي تمر على كوكب الأرض والتي أدت لتوقف جميع المسلسلات التي كان يصورها ومنها المسلسل السوري "شارع شيكاغو" وهو من إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني، و تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم عباس النوري و نادين خوري وسلاف فواخرجي وأمل عرفة وشكران مرتجى ونادين سلامة.

وكشف أيضا عن توقف تصوير المسلسل السوري "بعد عدة سنوات" إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والذي يؤدي فيه دور الأب لعائلة تعيش في دمشق وأولاده سعد مينا، ميلاد يوسف ويتم معالّجة الأحداث بقالب درامي اجتماعي.

وأضاف أنَّ مسلسل "باب الحارة" بنسخته الحادية عشرة قد توقف أيضا، وتم تأجيله وهو العمل الذي يؤدي فيه علي كريم شخصيته الشهيرة "أبو النار" ومن إنتاج شركة قبنض.