تراند اليوم : تسريب فاضح لفنانة مصرية وإعلامية شهيرة يهز السوشيال ميديا

ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تسريب فيديو وصف بـ"الفاضح" للفنانة المصرية الشهيرة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد، والذي تتحدث فيه الأولى عن الأخيرة وتصفها بأوصاف مخلة.
التسريبات الصوتية كانت لـ"ريم البارودي" على "واتساب" حيث كانت تتحدث مع أحد الأشخاص عن الإعلامية ريهام سعيد، وتصفها بأنها "جزمة" وتسبها بشتائم أخرى.
وقالت ريم البارودي، من خلال التسجيلات: "أنا برقبة وضفر ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبالي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها .. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".
وتابعت قائلة: "ونبي ابعتلها الفويسات، وحياة مرض أمك عندك.. بتدافع عن مين يا حبيبي.. مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. عيب أما تقول عذر أقبح من ذنب.. انا بعمل فورورد للأخبار مش محتاجة إنك تقولي الكلمتين دول".
بينما قامت ريم البارودي، بكتابة ستوري لديها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة من خلاله: "فيه شخص اسمه خالد حاول يصالحني وعشان أنا قولت خيركم من بدأ بالسلام والصلح صالحته لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شغالين في أي حته بقيت أنا شغلتهم.. استغفر الله العظيم".
ونشرت ريهام سعيد، فيديو لديها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من أحد حلقاتها وهي تتحدث عن الأشخاص ناكري الجميل، الذين لا يصونون العشرة.
وأحدثت التسريبات والخناقة بين الفنانة والإعلامية، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الوسط الفني يحوي الكثير من الفضائح والتي تظهر بمجرد حدوث خلافات بينهم.