تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تكشف عن حلم "عبيط" مع "السيسي"

أثارت الفنانة المصرية الشهيرة زينة، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن "حلم" مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصفت "زينة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، حلمها بـ"العبيط"، قائلة :" حلمت إني أجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما تم اكتشاف أن دمي هو مصل ضد فيروس كورونا، وهو قاعد جايبلي شوكولاتة ولبن وبيأكلني علشان دمي يبقى كثير".

وأوضحت أنها لم تأخذ من قبل منوم أو أي مهدئ لكن بسبب هذه الأزمة أصبحت لا تستطيع النوم دون المهدىء.

وأشارت إلى أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب فيروس الكورونا والعزل المنزلي الذي تعيش فيه حاليا.

وقالت الفنانة المصرية :"كل الدول أرسلت طائرات لكي تأخذني، وأنا قلت أعالج أول المصريين ولو فاض شوي هابعت للسعودية".

وتسبب تصريحات "زينة" في موجة سخرية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اعتبر البعض أن حالة الرعب التي يعيشها الجميع مبررًا لجلب الكوابيس لأي شخص.

الفنانة زينة:



" حلمت أني جالسة مع السيسي وطلع دمي هو لقاح كورونا، عالجت فيه الشعب المصري والباقي حنرسله للسعودية " pic.twitter.com/I0onokaMyd — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 3, 2020

— Gorgeous (@Gorgeous_ew)