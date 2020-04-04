دينا الشربيني: أحبك للأبد وأتمنى قضاء سنوات أكثر معك.. شاهد لمنّ هذه الكلمات؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تمنع أزمة كورونا العالمية، الفنانة المصرية دينا الشربيني من التعبير عن شدة حبها وارتباطها بالشخص الأهم و«سوبر مان» حياتها كما وصفته.

دينا نشرت صورة لوالدها، وهنأته بعيد ميلاده، في تعليق مؤثر كتبت فيه: «لطالما كنتَ الأب الأكثر حباً ودعماً في العالم، عيد ميلاد سعيد لك، أنت حقاً مصدر إلهامي وصديقي ومعلمي، دائماً ما تجعلني أشعر بالأمان بحبك الغير مشروط، أريد قضاء سنوات أكثر معك، وأتمنى أن تكون سنواتك القادمة مليئة بالسعادة والفرح اللامحدود، أحبك إلى ما لا نهاية، فأنت تجعلني أشعر بالامتنان، ليس لأنّك فقط أبٌ رائعٌ، ولكن لأنّك أيضاً إنسانٌ مثاليٌ، إنّها نعمة أن أكون جزءاً منك. شكراً لأنّك سوبرمان حياتي، أحبك يا أبي».

من ناحية أخرى، تشارك دينا الشربيني في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «لعبة النسيان»، وهو مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يُذكر أن دينا الشربيني تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي تشارك في بطولته أمام كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل، وأمير كرارة، وغيرهم من النجوم.