ياسمين صبري في نزهة بحرية مع خطيبتها رجل الأعمال أبو هشيمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، من عطلتها برفقة خطيبها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري كشفت في الصور عن اليخت الذي تقضي عليه عطلتها برفقة خطيبها في عرض البحر، والذي نشر هو الأخر صور جولته عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

وكان قد كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشمية عن تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى وإعلانه عن الخطوبة، وقال خلال لقائه فى برنامج “روسيا اليوم أون لاين” : أعلنت عن ارتباطي بياسمين صبرى وهو أمر يشرفني ولم أخجل منه حتى أخبئه.

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وأضاف: “أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتي الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة “مش هنطول فى الخطوبة”.

من جهة أخرى، تستكمل ياسمين صبري، تصوير مشاهد مسلسلها “الفرصة الثانية”، للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم.

ياسمين صبري قدمت دور البطولة المطلقة ‏لأول ‏مرة، ‏في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي” .

المسلسل من بطولة وفاء عامر، أحمد ‏حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو ‏عوف، ‏أحمد ‏بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج «سينرجي»، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، وحققت ياسمين نجاحا كبيرا وكذلك الفنان أحمد صلاح حسني.