راغب علامة : "نتعرض في لبنان لسرقة علني واستغلال كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إن الشعب اللبناني يتعرض لسرقة أمواله علنيا على يد مجرمين.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نحن الشعب اللبناني، نتعرّض لعملية قوننة لسرقة أموالنا بشكل علني وخطير على يدين مجرمين وسارقين، استغلّوا السلطة ووباء الكورونا لتمرير هذه الصفقة، باستغلال بعض البرامج التليفزيونية لتسجيل بعض الاعتراضات الخجولة لبعض الضيوف وإسكات ٦٠ ٪ من أصحاب الحسابات الصغيرة وسرقة نصف أموال الشعب".

يُذكر أن، خالد نجل الفنان راغب علامة، نجا مؤخرا من حادث سير، تعرض له أثناء قيادته سيارته على طريق "ضبية – بيروت" بلبنان، إذ اصطدمت به سيارة أخرى من الخلف.