رفيق خويري يرنّم "اليوم علّق على خشبة" على أمل إنتهاء وباء كورونا وعودة الحياة- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة يوم الجمعة العظيمة التي تصادف يوم الجمعة المقبل في الـ10 من الشهر الجاري لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، ويوم الجمعة في الـ17 من الشهر نفسه لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي، طرح الفنان اللبناني ​رفيق خويري​ ترنيمة "اليوم علّق على خشبة" وذلك عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من إخراج جيلبير سيدي.

وكون هذه المناسبة هذا العام تتزامن مع أزمة إنتشار ​فيروس كورونا​، علّق خويري على الفيديو آملاً إنتهاء هذه الأزمة وشفاء العالم بالقول :"آملا يسوع المصلوب يحمل الأمل والسلام إنهاء الوباء في العالم وعودة الحياة إلى الإنسان ويعود إلى الايمان والصلاة. "اليوم علق على خشبة". بصوت "رفيق خويري". لنصلي كلنا".

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