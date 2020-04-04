تراند اليوم : رسميًا .. منة عرفة تعترف بحبها – تعالي شوف حببها

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة اليوتيوبر والطبيب على غزلان، وهما يداعبان بعضهما، بعد مشاركتهما في حفل للألوان.

وعلقت منة عرفة، على الصورة، موجهة رسالة رومانسية بالإنجليزية لـ علي غزلان قائلة: «أغمض عينيك، وامسح قلبك، ودعه يذهب ويلون حياتي»، ما أعتبره الكثير من المتابعين بمثابة اعتراف رسمي منها بحبها له، على الرغم من عدم إعلانهما الخطبة بشكل رسمي.

يأتي ذلك، بعدما، نشر اليوتيوبر والطبيب على غزلان، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها كالمعتاد مع الفنانة الشابة منة عرفة، التي لم يعلن إرتباطه بها بشكل رسمي حتى الآن على الرغم من ظهورهما المتكرر في مناسبات عدة منذ عدة أشهر.

وظهر علي غزلان مع منة عرفة وهو يمازحها بالألوان، وعلق على الصورة قائلًا: «حياتي ملونة بسببك»، ما جعله يثير الجدل مجددًا بهذا الظهور والتعليق، فجاءت التعليقات: «طب ايه بقا يا ولاد؟»، وآخر علق: «يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا»، فيما قال آخر: «يا عم اتجوزها شكلكوا حلو مع بعض».

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وكان اليوتيوبر على غزلان، كشف عن طبيعة العلاقة التى تربطه بـ منة عرفة، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة هم أصدقاء، وهو الأمر الذى اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنه كان صرح من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة.

وجاء رد على غزلان غامضا للغاية، وذلك أثناء لقائه فى برنامج تليفزيونى قائلا: “علاقتي بالفنانة منة عرفة فى الوقت الحالى تعتمد على العمل، ولكن يمكن أن تتطور فى الفترة المقبلة ويصبح هناك إعلان رسمى عن الارتباط، ولكن حتى هذه اللحظة هى صديقة مقربة”.

وأضاف على غزلان قائلا: “تربطنى أيضا علاقة عمل بعدد من النجوم منهم حمادة هلال والمقرر أن يتم إعلان جميع التفاصيل فى الفترة المقبلة”.