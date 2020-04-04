"إتش بي أو" تتيح بعض مسلسلاتها وأفلامها الحصرية مجانًا

قررت الشبكة التلفزيونية الشهيرة "اتش بي أو" إتاحة العديد من برامجها ومسلسلاتها بالمجان.ويأتي قرار الشبكة في إطار مساعيها إلى تسهيل إجراء التباعد الاجتماعي من خلال إتاحة 500 ساعة من محتواها لفترة محدودة، وذلك في إطار مبادرة #StayHomeBoxOffice، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ويبدأ هذا العرض، اليوم الجمعة، 3 أبريل/ نيسان، وسيتضمن بثًا مجانيًا لمسلسلات مثل "The Sopranos" و"The Wire" و"Veep"، بالإضافة إلى أفلام وثائقية ومجموعة متنوعة من أفلام Warner Bros.

كما أن هناك العديد من الأفلام المتاحة مخصصة للأطفال مثل "Pokemon Detective Pikachu" و"Smallfoot" و"The Lego Movie 2: The Second Part".

يذكر أن شبكة "إتش بي أو" من أشهر الشبكات التلفزيونية التي تقدم العديد من الأعمال والبرامج الحصرية ولعل أشهر مسلسلاتها التي نالت استحسان الجميع هي "صراع العروش" أو Game Of Thrones وWestWorld وThe Sopranos.

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واجتاح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مختلف أنحاء العالم، وتجاوزت أعداد المصابين مليون إنسان حول العالم، كما تجاوزت حالات الوفيات 55 ألف شخص، وتتركز معظم حالات الإصابة والوفيات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

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