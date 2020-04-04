فضل شاكر يعلن أنه يحضر لألبوم جديد عبر بث مباشر على إنستغرام

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أطلّ الفنان فضل شاكر على جمهوره ببث مباشر عبر صفحته على "إنستغرام" خلال الساعات الماضية.

وتحدّث مع محبيه في دردشة، كاشفاً لهم أنه يحضّر حالياً لألبوم غنائي جديد وأنه يعمل عليه مع عدد من أصدقائه الشعراء والملحنين وأن موعد طرحه اقترب. بالإضافة إلى أنه طرح أغنية منفردة جديدة خلال الساعات الماضية بعنوان "بتوحشيني" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وخلال البث المباشر تحدّث شاكر أيضاً عن مجموعة من أصدقائه الفنانين، موجهاً لهم رسالة شكر، وهم الذين كانوا على تواصل دائم معه خلال فترة اعتزاله الفني وغيابه قبل العودة إلى الساحة الفنية، من صديقته المقرّبة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب التي ساندته كثيراً في أزماته والنجمة إليسا والفنانة يارا والفنانة السورية أصالة نصري والفنان ملحم زين.

كذلك، كشف شاكر عن تواصله المستمر مع كل من النجوم سعد لمجرد ووليد توفيق وملحم زين أيضاً.