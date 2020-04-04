"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان "مش قد الهوى"، لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.
وتقول كلمات الأغنية :قالى انتى مش قد الهوى.. سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه ..البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت .. قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد.
وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها بعد أزمتها الأخيرة.
شيرين كتبت عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" لتحث الجمهور على البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلى للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جدًا لما فى ظل الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتى مع عيلتى وبدعى إن الغمة دى تعدى على خير".
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تطرح "مش قد الهوى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.