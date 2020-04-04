شيرين عبد الوهاب تطرح "مش قد الهوى"‏

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان "مش ‏قد الهوى"، لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية‎ :‎قالى انتى مش قد الهوى‎.. ‎سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎ ..‎البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت‎ .. ‎قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا‎.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد.

وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل ‏الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة ‏حساباتها بعد أزمتها الأخيرة‎.‎

شيرين كتبت عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" لتحث الجمهور على ‏البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلى للحد من انتشار فيروس ‏كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جدًا لما فى ظل ‏الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف ‏عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير ‏الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتى مع عيلتى وبدعى ‏إن الغمة دى تعدى على خير‎".

