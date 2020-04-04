رحيل المغني الأميركي بيل ويذرز إثر أزمه قلبية

ميرنا وليد - بيروت - رحل المغني الأميركي ​بيل ويذرز​ اليوم، إثر أزمه قلبية، عن عمر يناهز الـ81 عاماً، تاركاً عدداً كبيراً من أغاني السبعينيات الشهيرة.

وأصدرت عائلة ويذرز، بياناً، نشرته وكالة أسوشيتد برس، أنه توفي إثر أزمة قلبية داخل المستشفى صباح اليوم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية

وقالت العائلة: "نحن مفجوعون لخسارة الزوج والأب المخلص الحبيب، رجل يمتلك قلبا كبيرا متواصلا بالعالم ككل، بشعره وكلماته وموسيقاه، لقد تحدَّث بصدق إلى الناس وجمع بينهم في الكثير من أغانيه".

وأضافت في البيان: "عاش حياته مقرباً ومحبوباً من المقربين له، وستظل موسيقاه متواجدة للأبد في هذا الوقت العصيب".

وذاع صيت ويذرز في فترة السبعينيات، بالعديد من الأغاني الشهيرة منها Ain't no sunshine، وLovely day، وتم ترشيحه في الكثير من المسابقات العالمية، وحصد جائزة الغرامي 3 مرات في فترة الثمانينيات، وعشرات الجوائز الأخرى.



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