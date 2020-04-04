ميرنا وليد - بيروت - أعاد الممثل السوري ​قصي خولي​ نشر عنوان خبر ضجت به مواقع التواصل الإجتماعي يقول:"مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم.. والحزن يعمّ المدن السورية"، وأرفق الصورة بتعليق ساخر قال فيه:"العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشكون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشكون بالسوري هي بتجي بمعنى يفضح عرضون كمان اثقل شوي اذا بدكن بالحقيقة".

ومن ناحية أخرى، كان إحتفل خولي مؤخراً بعيد ميلاده الـ44 بطريقة لافتة، إذ نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني لإبنه، وعلّق بالقول:"وكتب قصي تعليقاً على الفيديو:" صارو ٤٤ سنة يا بابا بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي في مثل فارسي بِقول من ليس له ولد ليس في عينيه نور وانت نور عيوني يا ابني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شائعة وفاة تطال قصي خولي وهكذا جاء ردّه-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.