عطية تُفضل قضاء فترة "الحجر المنزلي" مع دريد لحام وعادل إمام

"لا استقبل أي زوار ولا أخرج من المنزل".. هكذا كشفت الفنانة السورية رويدا عطية، عن طريقتها في التأقلم مع "الحجر المنزلي" الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على ملايين البشر حول العالم، مؤكدة أنها لا تُعاني من "وساس كورونا"، مؤكدة أنها تقوم بتعقيم كل الأغراض من حولها، كما تقوم بكل سبل الوقاية، كما أنها لا تستقبل الزوار ولا تخرج من المنزل نهائيًا إلا لـ"السوبر ماركت".

وأكدت "عطية" في تصريحات صحفية، أنها تمر بمرحلة دقيقة مع طفلها زين الذي بدأ يتعلم المشي حاليًا، وبالتالي مهمتها صعبة بملاحقته على الدوام خوفًا من أن يقع أو يصاب بأي أذى، نافية أن تكون الخلافات قد زادت بينها وبين زوجها خلال فترة الحجر والسبب هو تواجد كل منهما ببلد، فهي مقيمة في بيروت وزوجها في بلد آخر وبالتالي ينحصر تواصلهما عبر الهاتف.

وكانت رويدا عطية حاسمة برأيها بضرورة إخبار الفنان لجمهوره في حال إصابته بالكورونا وقالت: "أكيد يجب أن يصرح لأن الفنان هو صوت الشعب والناس تنتظر منه الدقة والمصداقية بالحديث عن سبل العلاج والوقاية".

وعندما عرضنا على رويدا إمضاء الحجر مع ثلاثة فنانين فاتجهت فورا لمبدعي الكوميديا واختارت دريد لحام، عادل إمام وأحمد حلمي وعن اختيارها قالت: "مع احترامي لكل الفنانين إنما أفضل إمضاء الحجر مع أشخاص لديهم حس كوميدي عالٍ، ولا أفضل الشخصيات الدرامية في هكذا موقف"، مشيرة إلى أنها أجلت طرح مجموعة من الأغاني التي سجلتها قبل فترة بسبب أزمة الكورونا كونها تؤمن بأن الفترة الحالية ليست مناسبة لإصدار أي جديد.

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وعن عملها الغنائي الأخير (حدا تاني) الأغنية التي تميزت بجرأة موضوعها فقد كشفت رويدا بأنها كانت قد رفعت مستوى توقعاتها لهذه الأغنية كونها أغنية رائعة على حد وصفها وأضافت: "سأقوم بتكرار تجربة الموضوعات الجريئة بأغنياتي وسأدخل الأستوديو لتسجيل عمل غنائي جديد بعد مرور هذه الفترة الصعبة".

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