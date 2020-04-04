قصي خولي ينفي شائعة وفاته بطريقة كوميدية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى النجم السوري قصي خولي شائعة وفاته التي نشرتها إحدى المواقع الإلكترونية عبر حسابه على انستغرام بطريقة ملفتة، حيث أعاد نشر الخبر الكاذب المعنون بـ " مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم.. والحزن يعمّ المدن السورية" وعلق عليه "العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشكون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشكون بالسوري هي بتجي بمعنى يفضح عرضون كمان اثقل شوي اذا بدكن بالحقيقة".

ويأتي هذا الخبر الكاذب الذي نفاه خولي بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ 44 قبل أيام ، على طريقته الخاصة عندما نشر فيديو له مع ابنه "فارس" أو كما يسميه "العميد جونيور" وهو يغني له، وكتب أيضا أنه بوجوده قد أصبح معنى سنين حياته مختلفا وأنه قد رأى نوره بحياته، وذكر أيضا مثل فارسي يقول "من ليس له ولد ليس في عينيه نور وأنت نور عيوني يا ابني".

ولم يعرف ما إذا كان هذا الفيديو حديث التصوير أم لا، خاصة بعد أن واجه خولي على الصعيد الشخصي في الفترة الماضية مشكلة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور زوجته مديحه الحمداني التي تحدثت عن أمور كثيرة وألمحت إلى ظلم تتعرض له مع ابنهما. الأمر الذي تجاهله خولي، ورفض الحديث عنه معتبرا أن حياته الشخصية أمر لا يحبذ ظهورها عبر وسائل الإعلام .

لكنه ألمح في أحد لقاءاته التلفزيونية عن رأيه بموضوع الشريك والإنجاب قائلا إن الطفل هو من يوجد الشريك والطفل هو من يجعل من علاقة الشريكين متينة، وحول موضوع الطلاق من زوجته قال خولي إن الأهم هو استحالة ابتعاد ابنه عنه، لأن طفله وبحسب قوله قد غيّر مجرى حياته وجعل لها طعما خاصا.

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من جانب آخر بشأن جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم؛ نشر خولي سابقا عبر حسابه على انستغرام رسالة توعية لجمهوره قائلا :" من أجل أن تحمي أسرتك ومحبيك يجب عليك أن تحب نفسك بالبداية". داعياً متابعيه ومحبيه للالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية.

دراما 2020

وعلى صعيد مشاركاته في الموسم الدرامي المقبل، يؤدي قصي خولي دور البطولة بعمل بمسلسل "2020" وهو من إنتاج شركة الصباح، وستشاركه بطولة هذا العمل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ليكون العمل الثاني لهما سوية بعد نجاحهما بمسلسل "خمسة ونص" الموسم الماضي .

وتدور أحداث العمل حول رئيس عصابة يدعى "صافي" يجسد شخصيته خولي يظهر بصورة ايجابية وبأخلاق حميدة أمام الناس كي يبعد الشبهات عنه، وتلعب نجيم شخصية ضابط شرطة تدعى "سما".