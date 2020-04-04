كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 06:56 صباحاً - أثارت الإعلامية الكويتية نادية المراغي الجدل بعد ظهروها مع صديقة لها خلال جولة أجرينها في إحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين في ظل أزمة كورونا.
وتحدثت المراغي خلال المقطع برفقة صديقتها حول سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة حيث قالت: “نأخذ جولة عليهم، يقولون لنا لازم نلبس كمامات عشان الغرف شوف فيها”، لترد صديقتها: “معفنة معفنة من رائحتهم”.
وأثار المقطع موجة من الغضب حيث قال احدهم “سامحونا يا الوافدين حقكم علينا ما ننسى من علمنا وعالجنا وعمر بيوتنا وخاط ملابسنا حقكم علينا”، فيما أضاف آخر “اللي سوته عيب ومايمثل أخلاق الأصيلين”.
كانت هذه تفاصيل خبر اعلامية كويتية تثير الجدل: “نلبس كمامات عشان الغرف معفنة من ريحتهم”.. فمن قصدت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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