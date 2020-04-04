هنا شيحا توجه رسالة لـ جمهورها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة هنا شيحا، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل للفيديوهات والصور "إنستجرام"، مجموعة صور لها بصحبة أخواتها ووالدها ووالدتها.

وعلقت هنا شيحا على الصور قائلة: "افتقد لحظات بسيطة طبيعية وعادية لنا جميعا.. عناق ، قبلة ، نقرة على الكتف ، كل هذا يخيف الناس الآن.. إنه يزيد من الخوف بدلًا من الهدوء.. الأشياء التي أخذناها من المسلمات يتم أخذها بالقوة .. كيف يمكن ذلك ؟؟".

وأضافت قائلة: "كيف يمكننا محاربة هذا؟، ماذا يمكننا أن نفعل؟ ليس في أيدينا!.. الحقيقة أن هذا لا يتعلق بنا .. نحن نعتقد دائمًا أن كل شيء مرتبط بنا .. حسنًا لم يعد يتعلق بنا .. إنه عن الطبيعة الأم .. عن الأرض .. لقد كانت تصرخ بصوت عال لسنوات .. لقد كان لدينا ما يكفي من الإساءة .. نحن نسيء استخدامها ونسيء استخدامها وننشرها .. هذه صرخة للمساعدة ، نرجو أن نستمع إليها جميعًا .. استمع لا نسمع فقط .. التلوث

الاحتباس الحرارى

حرائق الغابات

تسونامي

الاكتظاظ السكاني

جوع

انقراض الحيوانات".

نحن قاسيون على وطننا .. دعونا نتوقف ونفكر في أفعالنا قد تكون لدينا فرصة أخرى!

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

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عسل بسم الله ماشاء الله ❤️ ماشاء الله ، عيلة جميلة منورين يا بنات شيحه????????�

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