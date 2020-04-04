مايا دياب تعلق على ظهور الفنانة فيروز

القاهرة - لايف استايل
حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على إعادة نشر فيديو الفنانة الكبيرة فيروز عبر حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي والذي ظهرت فيه قبل ساعات تصلي للبنان.
وعلّقت مايا دياب على الفيديو قائلة: "يمكن أجمل شي صار هل كم يوم هو هيدا الفيديو!".
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وتداول رواد السوشيال ميديا، فيديو للمطربة اللبنانية فيروز، وهي تؤدي الصلاة من أجل الدعاء برفع وباء كورونا عن العالم.
وظهرت فيروز، وهي تجلس على كرسي وتحمل كتابا، في منزلها، وتردد بعض الأدعية الدينية التي تدعو بها الله لرفع هذا الوباء عن الشعوب.
يذكر أن رواد السوشيال ميديا، تداولوا صورة للنجمة فيروز بالكمامة، وفي الخلفية "خليك بالبيت"، لمواجهة فيروس كورونا.
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