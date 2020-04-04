ملك قورة تناشد جمهورها بالجلوس في المنزل

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ملك قورة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها، وظهرت فى الصورة بـ"لوك كاجوال بسيط"؛ مما أبرز جمالها. وعلقت ملك قورة على الصورة: "خليك فى البيت". ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت ابرز التعليقات كالآتي:

أنا بحبك يا ملك.. قمـر .. اية الجمال ده".

وكانت ملك قورة، وقد شاركت في طفولتها ببرامج أطفال مثل: «يللا بينا واسمعونا»، وشاركت بعد ذلك في دور ابنة الفنانة ليلى علوي بمسلسل «نور الصباح»، وظهرت مع شقيقتها مريم قورة في فيلم «غاوي حب» للفنان محمد فؤاد، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك. Advertisements قد يهمك أيضا: ملك قورة تشعل إنستجرام من نيويورك عبر "إنستجرام" ملك قورة في أحدث جلسة تصوير

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