سارة سلامة تعود للدراما بـ«يا نا يا جدو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استأنفت الفنانة المصرية الشابة سارة سلامة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “يا أنا يا جدو” الذى كان يحمل اسم “كتف قانونى” قبل تغييره، وتوقف العام الماضى قبل شهر رمضان بأسابيع قليلة حيث تم تأجيله، وعاد تصوير العمل مرة أخرى ويتبقى 15 يوم فقط على الانتهاء من آخر مشاهده والعرض فى شهر رمضان القادم 2020.

وتعود سارة سلامة بالعمل للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، ويشارك في بطولته محمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر‎، تدور أحداثه حول شاب يدعى “يوسف” حفيد ﻷحد الأثرياء، ويقيم مع جده في قصر كبير يحب إحدى الفتيات وهي “قشطة” من أسرة متوسطة ويرفض الجد ارتباط حفيده.

والجدير بالذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان “خلى بالك من اللى جاى”حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى ن تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.