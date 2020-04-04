هنا شيحة: "كل هذا يخيف الناس الآن"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ الى ان الأمور التي كنا نفعلها وتعدّ من المسلّمات كالقبلات أو العناق، أصبحت مصدر خوف بالنسبة للإنسان في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ الخطير في كل انحاء العالم.

وكتبت هنا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عناق، قبلة أول حتى طبطبة على الكتف، كل هذا يخيف الناس الآن، ويزيد من الخوف بدلاً من أن تشعره بالهدوء، الأشياء التي أخذناها من المسلمات تُسحب منا بقوة.. كيف يكون ذلك، كيف يمكننا محاربة هذا ماذا يمكننا أن نفعل؟ ليس في أيدينا".

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