اتهامات لريهام سعيد بإثارة غيرة ريم البارودي

يبدو أن توتر علاقة ريهام سعيد بالفنانة ريم البارودي دفعها لعدم الإكتفاء بإنهاء صداقتهما، ولكن الأمر وصل إلى قيام ريهام سعيد بمحاولة التقرب من أحمد سعد طليق ريم وهو الامر الذي لاحظه الكثيرون من رواد مواقع التواصل.

ولم تترك ريهام اي منشور لأحمد سعد على حسابه في "إنستغرام"، إلا وضعت علامة إعجاب عليه، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثير خصوصًا وأنها هاجمته وإنتقدته أكثر من مرة من قبل، ولكن البعض فسّر ما تفعله ريهام بأنها محاولة لإثارة غيرة وغضب ريم البارودي.

وبالرجوع إلى حساب ريم على "إنستغرام" نجد أنها ألغت متابعة ريهام لتعلن بهذه الطريقة إنتهاء صداقتهما بعد سنوات طويلة حرصت ريم من خلالها على دعم ريهام سعيد في أكثر من أزمة تعرضت لها.

من ناحية أخرى، تواصل ريم البارودي تصوير مشاهدها بمسلسل "جمع سالم" الذي تتعاون من خلاله مع زينة.

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وتتابع ريم أيضاً ردود الأفعال حول برنامجها الجديد "شارع النهار" والذي تخوض من خلاله تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى.

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