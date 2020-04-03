تراند اليوم : فتاة عربية توبخ ممثلة مصرية شهيرة بسبب فيديو.. والأخيرة ترد

أشعلت الممثلة المصرية، هايدي كرم، الجدل بين متابعيها، بعد أن شاركتهم مقطع فيديو اعتبره البعض غير مناسب للأجواء التي يعيشها العالم في هذه الأثناء.

مقطع الفيديو الذي صورته عبر تطبيق "تيك توك" وشاركته "هايدي" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" أثار ردود فعل واسعة بين متابعيها.



وعلقت عليها واحدة من المتابعات قائلة لها: "يا ابلة هايدي انتوا رايقين قوي ...احنا في مصيبة يامدام ...انا معرفش جايبين روقان البال ده منين والله".

فيمما كتبت متابعة عربية: "عيب صرتي أظن بالخمسين أو أقل.. استحن مصريات جد نجننن"، لترد عليها "هايدي"، قائلة: "مش خمسين لا ده أنا 65، وبعدين مالكيش دعوة بالمصريات لو سمحتي أنا بحذرك".



بينما نصحتها متابعة بعدم الاكتراث بالتعليقات السلبية، قائلة: "شوفي ياهيدولي وده اسم دله هايدي... ماترديش على التعليقات التعابنة المريضة ولا تنزلي لمستواهم خليكي في السما منور".