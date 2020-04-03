الليلة.. كارمن سليمان تُحيي حفلًا غنائيًا أون لاين

تستعد المطربة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي على طريقة الـ"أون لاين"، مساء اليوم، الجمعة، وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر قناتها الرسميةعلى موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
من المقرر أن تقوم كارمن سليمان خلال الحفل بغناء باقة من أبرز أغانيها خلال مشوارها الفني، إضافة إلىمجموعة منتقاة من أشهر الأغاني الكلاسيكية التي تمتاز بأدائها.
جدير بالذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت أخيرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على قناة "يوتيوب"، وقد شاركها زوجها الملحن مصطفى جاد، بالظهور ضمن أحداث الكليب.
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