ميرنا وليد - بيروت - فاجأت السيدة ​فيروز​ المتابعين بظهورها في مقطع فيديو بعد فترة من الغياب، ظهرت فيه تجلس على أريكتها في منزلها وهي تقرأ من "سفر المزامير" من الكتاب المقدس على نيّة خلاص ​لبنان​ والعالم بتخطي هذه المرحلة الصعبة.

ونشرت فيروز هذا الفيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول :"تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي كُلِّ حِينٍ".

وتفاعل المتابعون مع إطلالة فيروز هذه ومبادرتها، إذ أعربوا عن حبّهم وإشتياقهم الشديد لها، وحاجتهم لسماع صوتها في هذه الظروف، والذي يضفي السلام والطمأنين والأمل عليهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظلّ أزمة فيروس كورونا.. فيروز تصلي من أجل لبنان والعالم-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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