أدهم نابلسي يتصدر وعمرو دياب ينافس محمد رمضان بأكثر من أغنية

ميرنا وليد - بيروت - هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج ​توب 10 الفن​، ومنافسة بين أبرز الأعمال الفنية، نالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming، ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية، والطلب على الإذاعات والتلفزيون.

كما تتميّز هذه الحلقة بدخول أغنية جديدة طُرحت في الفترة الماضية، وهي أغنية "أمي ملكة"، للفنان المصري ​محمد رمضان​.

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، وتتصدّر هذا الأسبوع أغنية الفنان الأدرني ​أدهم نابلسي​ "بتعرف شعور"، وتتوزع المراتب الأخرى بين أغنية الفنان المصري ​عمرو دياب​ "هيعيش يفتكرني"، والفنانة العراقية ​أصيل هميم​ "إنت السعادة"، أغنية الفنان السوري ​حسين الديك​ "ناس كتير"، أغنية "عود البطل" للفنانين المصريين ​حسن شاكوش​ و​عمر كمال​، أغنية الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ "مش هعيش"، و"أنت جدع" للفنان المصري محمد رمضان، وأغنية الفنان المصري عمرو دياب "زي مانتي"، و"حدا تاني" للفنانة السورية ​رويدا عطية​.

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