وفاة زوجة محمد فريد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت “ناهد”، ابنة الفنان المصري محمد فريد، وفاة والدتها، على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
ابنة الفنان المصري: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وانت اهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحين”.
وأضافت: “اللهم ارحمها كتا ربتني صغيرا، اللهم أجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار”.
وكانت قد ظهرت صورة حديثة للفنان المصري محمد فريد مؤخرا، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.
الفنان محمد علي رزق التقى بالفنان محمد فريد في إحدى المناسبات، والتقط صورة معه نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.
الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الأستاذ محمد فريد.. مبسووووط أوووي إني إتشرفت و قابلته”، وظهر علامات التقدم في السن على الفنان محمد فريد مما غير من ملامحه.
ومحمد فريد فنان مصري من مواليد 24 ديسمبر عام 1940، وهو ممثل مصري شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل “غريب في المدينة”، وكذلك دوره في مسلسلي “ليالي الحلمية ومحمود المصري”، وفيلم “الشيطانة التي أحبتني”.
وكانت قد انتشرت منذ عدة سنوات شائعة حول إصابته بالسرطان، وهو ما نفاه الفنان، قائلا إن تجسيده لدور رجل كبير في فيلم “حار جاف صيفًا”، ومريض بالسرطان هو سر ظهوره بهذا الشكل، وكان هذا سبب ظهور مثل هذه الشائعة، حيث قام بحلاقة شعره كاملًا من أجل الدور.
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