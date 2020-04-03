أحمد الفيشاوي يخرق أجواء كورونا برسالة غزل لزوجته

متابعة بتجـــــــــرد: لفت الفنان المصري أحمد الفيشاوي الأنظار برسالة رومنسية وجهها إلى زوجته ناديا الكامل مؤخراً وجاء هذا لمناسبة حلول يوم ميلادها.

ونشر صورة لها أرفقها بالتعليق: “كل سنة وانت طيبة و زي البدر المنور”. وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال الزوجة وتمنوا لهما السعادة الدائمة معاً. وتذكر آخرون المواقف الجريئة للنجم وزوجته في مناسبات عامة مختلفة.

وكان من أبرز المعلقين الفنانة السورية أصالة التي كتبت: “كلّ سنة وحبيبتك بألف خير”. ويشار إلى النجم المصري فاجأ متابعيه قبل ذلك بمقطع فيديو طريف سجله خلال اتباعه الحجز المنزلي.

وظهر فيه وهو يعمل في المطبخ ويقوم بتحضير طعام العشاء على أنغام أغنية “سلسا” للنجم محمد فؤاد. وتماشياً مع الأجواء قام بسكب الصلصة من وعاء الطهو على سائر المكونات بطريقة طريفة كما وضع على رأسه خوذة واقية.

وقبل ذلك نشر مقطع فيديو آخر له وهو يحضر اللحم وأشار إلى أنه يحب القيام بمهمتين في المنزل: “حاجتين بحب أعملهم في البيت، تتبيل اللحمة وبحب ألمّ الزبالة قوي”.