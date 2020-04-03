نادر الأتات: “مش وقت غرام” وهذا ما سأقوم به بعد فترة الحجر المنزلي

متابعة بتجــــــــرد: أطلّ النجم اللبناني نادر الأتات عبر قناة “الجديد” في لقاء عفوي مع الإعلامية دارين شاهين ضمن برنامج “فن الخبر” مباشرة من منزله في العاصمة بيروت، حيث يقضي فترة الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار وباء كورونا في لبنان.

تحدّث نادر الأتات خلال اللقاء عن الحجر في المنزل، الأمور التي يفكر في القيام بها بعد انتهاء أزمة كورونا، الحبّ وأيضاً أغنيته الجديدة التي كشف عن مقطع حصري منها لجمهوره.

نادر تحدّث عن فترة الحجر المنزلي التي يقضيها مع شقيقه الأكبر علي، وقال أنه بعد انقضاء هذه الفترة الصعبة التي يمرّ بها لبنان كما بلدان العالم، سيزور والديه في البقاع وقال: “اشتقت لهما كثيرًا”. وأكد “الأتات” أنه لا يعيش أي قصّة حبّ في الوقت الراهن ممازحًا الجمهور: “هلق وقت غرام؟”.

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أمّا عن أغنية “خليك بالبيت” التي كتب كلماتها ولحنها له فارس اسكندر وقدّمها في مقطع فيديو عبر صفحته في موقع “إنستجرام” من أجواء الحجر المنزلي، فقال أنه أراد تقديمها للترفيه عن الناس في منازلهم.

وعن مشاريعه الفنية المقبلة، قال نادر الأتات أنه انتهى منذ فترة من تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية وينتظر الوقت المناسب لطرحها، كما خصّ برنامج “فن الخبر” وقناة الجديد بمقطع حصري من الأغنية التي يقول فيها: “وليالي كتيرة بعدك عم تمرق هم وإيامي كلا صارت عم عيشا سمّ”.