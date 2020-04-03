نانسي عجرم.. قصّة هذه السيدة أثرت بها: تخلت عن حياتها لإنقاذ غيرها!

متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن تأثرها بقصّة السيدة البلجيكية التي تخلّت عن جهاز التنفس الاصطناعي بعد إصابتها بفيروس كورونا، والتي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.

نانسي لم تخفِ حزنها بسبب قصّة السيدة سوزان هويلايرتس البالغة 90 عامًا، والتي رفضت أن تخضع لجهاز التنفس الإصطناعي في المستشفى وطلبت أن يوضع لمريض أصغر منها عمرًا لأنّها عاشت حياة جميلة.

ومن خلال خاصية “الستوري” في موقع “إنستجرام” عبّرت عجرم عن تأثرها بهذه القصة مشيرة إلى أنّ دموعها خانتها عند قراءتها، وتمنّت الراحة لروح السيدة البلجيكية، التي تخلّت عن حياتها من أجل انقاذ حياة شخص آخر، في رسالة انسانية تحمل أعلى درجات التضحية.

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على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم في هذه الفترة حصد نجاح أغنيتها “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.