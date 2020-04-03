ميرنا وليد - بيروت - كشف ​جورج نورثوود​، خبير الجمال الخاص بالممثلة ​ميغان ماركل​، بعض الحقائق عنها، مشيراً الى أنه إهتم بشعرها لمدة عامين، وأنه أحب العمل معها إلى حد كبير جداً.

وخلال مقابلة مع مجلة "فوغ"، قال نورثوود إنه هو من إبتكر الشينيون الطبيعي، الذي إعتمدته ميغان في الكثير من المناسبات.

وأضاف: "كانت تلك التسريحة تناسب التقاليد الملكية وتتسم بالعصرية في الوقت نفسه".

وتابع أنه من صفف شعرها قبيل يوم زفافها، ولفتت الأنظار إلى حد كبير جداً، وظهرت مرتدية فستاناً من Stella McCartney.

ورافق نورثوود ميغان في كل رحلاتها إلى الخارج، وخصوصاً إلى أستراليا ونيوزيلندا، كما أعلن خلال المقابلة أيضاً أنه من معجبيها وأثنى عليها بشكل متكرر، لافتاً إلى أنهما أصبحا مقربين جداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مزين شعر ميغان ماركل يكشف بعض الحقائق عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.