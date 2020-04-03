- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - ب- بهاء حجازي:
نشر الكاتب الكبير نبيل فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلن بها عن تعرضه لإصابة بكسر في عنق عظمة الفخذ اليمني.
وكتب الدكتور نبيل فاروق: "مع كل ما نمر به أصبت اليوم بكسر فى عنق عظمة الفخذ اليمنى، وسأجرى بإذن الله عملية ثانية لتغيير مفصل الحوض الأيمن، بعد أن أجريت منذ عام تقريبا عملية تغيير مفصل الحوض الأيسر، دعواتكم".
يُذكر أن الدكتور نبيل فاروق كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب. قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. عملية للدكتور نبيل فاروق في المفصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.