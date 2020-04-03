للمرة الثانية.. عملية للدكتور نبيل فاروق في المفصل

محمد اسماعيل - القاهرة - ب- بهاء حجازي:

نشر الكاتب الكبير نبيل فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلن بها عن تعرضه لإصابة بكسر في عنق عظمة الفخذ اليمني.

وكتب الدكتور نبيل فاروق: "مع كل ما نمر به أصبت اليوم بكسر فى عنق عظمة الفخذ اليمنى، وسأجرى بإذن الله عملية ثانية لتغيير مفصل الحوض الأيمن، بعد أن أجريت منذ عام تقريبا عملية تغيير مفصل الحوض الأيسر، دعواتكم".

يُذكر أن الدكتور نبيل فاروق كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب. قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.