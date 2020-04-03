أحمد مجدي ينصح جمهوره باستغلال وقت الحجر الصحي لتطوير أنفسهم

أطل الفنان الشاب أحمد مجدي على جمهوره في بث مباشر على صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام لتوعية الجمهور بكيفية التعامل مع الأزمة الحالية.
نصح مجدي جمهوره بالبحث عن الجانب المشرق في ظل انتشار جائحة كورونا وهو وجود وقت للتفكير في شغفنا بهدوءواستكشاف مجالات جديدة، كذلك أنها فرصة للتفكير في طرق استهلاكية لا تضر البيئة.
تطرق أحمد مجدي في حديثه للمسؤولية المجتمعية قائلًا " الأمر تجاوز المسؤولية الفردية تمامًا، فأصبح علينا التفكير في الأشخاص الذين نتشارك معهمهذا الكوكب وأن نفكر في الآخرين كما نفكر في أنفسنا فهذه هي الطريقة الوحيدة لنخرج من الأزمة بسلام "
كما انهى كلامه بالحديث عن اعماله الفنية القادمة وهو فيلم " الغراب " الذي يستعد له منذ فترة طويلة ويعتبره خطوة مهمة، كذلك فيلم " 2 طلعت حرب " و مسلسل " فرصة تانية " مع ياسمين صبري.
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