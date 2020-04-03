نشر عمر طلعت زكريا، نجل الراحل القدير طلعت زكريا، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "عمر" في الفيديو، بصحبة اخته إيمي، وهما يؤديان مشهد بصوت والدهما الفنان طلعت زكريا، وهو يقول "ورا المدرسة في مدق حديد صغير كده..خش فيه"، وذلك من خلال تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك". مدق حديد صغير كده..خش فيه"، وذلك من خلال تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك". شاهد الفيديو.. Advertisements A post shared by omartalaatzakaria (@omartalaatzakaria_) on Apr 2, 2020 at 4:15pm PDT يذكر أن آخر أعمال الفنان القدير طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وهو من تأليف محمد فضل، وإخراج محمد سعيد، وبطولة كلاً من الفنان طلعت زكريا، نرمين ماهر، دينا، هبه السيسي، أمينة، أحمد حلاوة، يحيى زكريا، ريم البارودي، روان الفؤاد، عمرو صحصاح، مدحت سعد، كريم أبو زيد، بيومي فؤاد، خالد حمزاوي، رامي غيط، طاهر بدر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد قديم.. أولاد طلعت زكريا يستعيدان ذكراه في "فيديو الحظر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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