نقل طليق ليلى علوي لمستشفى العزل بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض رجل الأعمال المصري منصور الجمال، طليق الفنانة المصرية ليلى علوي، لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى مستشفيات العزل.

وعانى منصور الجمال، من أنفلونزا والتهاب حاد، الأمر الذي أدى إلى الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وتم وضع منصور الجمال، على جهاز تنفس صناعي بعد تدهور وضعه، وبسبب تقدمه في السن لم تستطع اسرته نقله من مستشفى العزل المتواجدب بمحافظة القاهرة، إلى أحدى المستشفيات بمحافظة الإسماعلية، ونصحه الأطباء ببقائه.

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يذكر أن منصور الجمال، هو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، التحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده، وبدأ حياته العملية كدبلوماسي في جامعة الدول، أصبح رئيس بعثة ولم يتجاوز عمره الـ28 عامًا.